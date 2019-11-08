أمينة خليل: "هيثم زكي اختار لنفسه الاسم ده على تليفوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أمينة خليل، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لرقم الفنان هيثم أحمد زكي على هاتفها.

كتبت خليل: "مرة كنا قاعدين مع بعض بعد تصوير فيلم الكنز، وهيثم قال لي هو أنا اسمي إيه على تليفونك.. ضحكت وقلتله اسمك هيكون إيه يعني؟ فقام ماسك التليفون وفتح الكونتاكت بتاعه وكتب اسمه كده... إنا لله وإنا إليه راجعون، على قد زعلنا وصدمتنا كلنا على قد ما أنا عندي يقين إنه رجع للي بيحبهم.. هتوحشنا يا هيثم.. في الجنة إن شاء الله".

توفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس في منزله بمنطقة الشيخ زايد، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود. ومن المقرر أن يقام العزاء مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. ​

متابعة تغطية الخليج 365 لوفاة هيثم أحمد زكي.. اضغط هنا