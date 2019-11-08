أصالة ترد على إشادة أمير سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، ردًا على ما قاله عنها الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

كتبت أصالة: "سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز، كلماتك تُعلي منّ شأني، كما هو تواضعكم دائمًا يزيد من احترامي وتقديري، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعادة، وما قدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".

كان الأمير عبد الرحمن بن مساعد كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك.. وإلا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

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كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، واختارت ‏أصالة فستانًا من تصميم نيكولا جبران.‏

يذكر أن أصالة نصري كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، باسم "لما ‏تقول ‏يا عوم"، وهي الأغنية ‏الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2‏".‎

أغنية "لما تقول يا عوم"، من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي‎.​