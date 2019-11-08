حبيتك.. لطيفة تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، نعته بها.
كتبت لطيفة في تعليقها على الصورة: "كم حزنت على وفاتك وعلى وحدتك في حياتك كم أحببتك وأنت صغير وفي شبابك، يا طيب يا محترم يا ابن الغالي، ربنا يرحمك ويجمعك بأهلك في الجنة يا رب".
كانت خطيبة هيثم أحمد زكي تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، بأن الفقيد انقطع عن الإجابة عن الإجابة على اتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبينت وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان إلى المشرحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.
متابعة تغطية الخليج 365 لوفاة هيثم أحمد زكي.. اضغط هنا
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