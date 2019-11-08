بعد وفاته.. الفنانون يدشنون حملة للتبرع باسم هيثم زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أطلق عدد من الفنانين حملة لجمع تبرعات باسم الفنان هيثم أحمد زكي؛ لتوصيل المياه إلى القرى الأكثر احتياجًا.

نشرت الفنانة ناهد السباعي إيصالا لطلب التبرع، وكتبت: "اللهم إنه كان يتيمًا وصبر على البلاء فامنحه درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب اللهم احشره في زمرة المقربين وبشره بروح وريحان وجنة نعيم".

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توفي الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس السابع من نوفمبر في منزله بمنطقة الشيخ زايد.

شيعت جنازة هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود، وحرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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