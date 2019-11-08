طرح بوستر "دماغ شيطان" لرانيا يوسف

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر المنتج أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بوستر فيلمه الجديد "دماغ شيطان" للفنان باسم سمرة، والفنانة رانيا يوسف، والمقرر طرحه خلال منتصف العام.
يواصل عبد الباسط حاليًا تنفيذ مراحل ما بعد التصوير، حيث اقترب العمل من الانتهاء من الماكساج والألوان وعمل الموسيقى التصويرية.
تدور أحداث الفيلم حول تعرض أسرة لحادث يجعلها تدخل في صراع كبير بسبب تورطهم في جريمة.
يشارك بالعمل باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج "فيلم أوف إيجيب" أيمن عبدالباسط.
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