بالفيديو: شقيق أصالة يمسح عرقها أمام الكاميرات.. هكذا كانت ردة فعلها

تفاجأت النجمة السورية أصالة بموقف مؤثر من شقيقها ومدير أعمالها “أنس نصري”، حيث قام بمسح جبينها من العرق أمام الكاميرات خلال تسجيلها لقاء تليفزيوني بعد حفلها في “موسم الرياض”.

وردت أصالة على شقيقها بتقبيل يده، وقالت له: “يسلم إيدك يا روحي.. شايفين الاخوات شو حلوين.. تقبرنى أخي الاخ سند وحبيبي”.