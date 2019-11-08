بالصور.. عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه

احيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه.

واحتشد اكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو الي الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلا هناك.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغنياته بدأها بأغنية "ياساحر" التي تفاعل معها الجمهور وقال عمرو انه يتفاءل بها عندما يغنيها هناك.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد أجرى لقاء مع عمرو دياب علي

هامش الحفل.

والتقى أديب بالهضبة في كواليس مسرح الحفل قبل صعود الأخير الي خشبة المسرح للغناء.

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وكشف عمرو دياب عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي مجددا حيث أكد على قلقه الدائم خلال الدقائق التي تسبق لقاءه بالجمهور.

وداعب أديب الهضبة قائلا له : انت من اخترعت فكره الغناء قبل الصعود الي المسرح فماذا ستفعل اليوم؟ وعلق دياب قائلا : الموضوع بدأ في إحدى الحفلات بشكل

ارتجالي عندما تأخرت على الغناء فانسكت بالمايك وبدأت الأغنية قبل صعودي للمسرح، وبعدها أصبحت عادة وفي كل مر ه اقدم شيئا مختلفا لجمهوري.

وكشف عمرو عن خوفه من رؤية جمهوره الغفير قبل الصعود لخشبة المسرح حيث قال : لا استطيع ان ارى جمهوري قبل الصعود للمسرح لأنني اكون قلقا جدا.

وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض اكثر من ٣٠ الف متفرج حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه.

ووجه عمرو دياب شكره للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.