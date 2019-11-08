فيديو.. عمرو أديب: الكراسي بتتهز في حفل عمرو دياب بالرياض

أشاد الإعلامي عمرو أديب بحفل النجم الكبير عمرو دياب في موسم الرياض. وبث أديب تغطية حية للحفل عبر برنامجه الحكاية على قناة ام بي سي والتي انفرد فيها بلقاء خاص مع عمرو دياب في كواليس الحفل. والتي انفرد فيها بلقاء خاص مع عمرو دياب في كواليس الحفل. Advertisements وقال عمرو أديب : الهضبة مشرفنا وعامل حفل عظيم لدرجة أو الكراسي كانت بتتهز وسط حضور ٣٠ ألف متفرج. عظيم لدرجة أو الكراسي كانت بتتهز وسط حضور ٣٠ ألف متفرج. وصعد عمرو دياب الي المسرح وسط حماس جماهيري كبير حيث أحيا الهضبة حفلا ناجحا بساحة مسرح محمد عبده بقلب العاصمة السعودية الرياض.

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