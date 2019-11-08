بالفيديو.. عمرو أديب يحاور عمرو دياب في كواليس حفله بالرياض

أجرى الإعلامي عمرو أديب لقاء مع النجم الكبير عمرو دياب علي هامش حفله بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
والتقى أديب بالهضبة في كواليس مسرح الحفل قبل صعود الأخير الي خشبة المسرح للغناء.
وكشف عمرو دياب عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي مجددا حيث أكد على قلقه الدائم خلال الدقائق التي تسبق لقاءه بالجمهور.
وداعب أديب الهضبة قائلا له : انت
وكشف عمرو عن خوفه من رؤية جمهوره الغفير قبل الصعود لخشبة المسرح حيث قال : لا استطيع ان ارى جمهوري قبل الصعود للمسرح لأنني اكون قلقا جدا.
وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض اكثر من ٣٠ الف متفرج حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه.
ووجه عمرو دياب شكره للمستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.
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