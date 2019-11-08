شاهد.. المصريون يودعون ابن "النمر الأسود" هيثم أحمد زكي بهذه الكلمات

رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ35 عاما، وأقيمت الجنازة أمس الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين، حيث أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية .

وتصدر الفنان هيثم أحمد زكي، مؤشرات الأكثر بحثًا بـ"جوجل" في مصر والوطن العربي، حيث أنه يمتاز بمكانة عالية من عشق جمهوره من الأب "النمر الأسود" حتي الأبن.

وودع المصريون عبر مواقع التواصل الإجتماعي

الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بكلمات حزينة مؤلمة بعد سماع خبر وفاته الصادم، حيث أن جميع المواطنين يعرفونه أو ليست لهم صلة مقربة منه يدعون إليه بالرحمة والمغفرة، في لافتة تبرز مدي إحترام وحسن الخلق لأبن النمر الأسود أحمد زكي .

وأعرب أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عن حزنه بوفاة هيثم أحمد زكي، بنشر صورته مع والده،

متدونًا عليها:" عاش وحيدًا وزفة إلي مثواه الأخيرة وسط المئات من المواطنين والفنانين وزملاءه الذي كان يمتاز وسطهم بـ" الخجل" وحسن الخلق والسيرة .

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وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية .