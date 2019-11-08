تغيير مكان جنازة والد الفنان أكرم حسني.. والعزاء اليوم

قرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم والدمن الجامع الكبير ، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، اليوم عقب صلاة الجمعة. وقال الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان أكرم حسنى سيقيم عزاء والده، مساء اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس. حسنى سيقيم عزاء والده، مساء اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس. يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين. وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.

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