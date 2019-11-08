من هي خطيبة هيثم أحمد زكي؟ ولماذا قاطعت مواقع التواصل بعد وفاته؟

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، وأقيمت جنازته اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وأكد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية .

وتصدّر الفنان هيثم أحمد زكي، مؤشرات الأكثر بحثًا بـ"جوجل" في مصر والوطن العربي، حيث أنه يمتاز بمكانة عالية من عشق جمهوره من الأب "النمر الأسود" حتي الأبن.

وجاء البلاغ من خطيبته إنجي سلامة، التي كانت علي إتصال دائم به، وذلك بعدما تأخر في الرد عليها لفترات طويلة على غير المعتاد فقامت بإبلاع مديرية أمن الجيزة، بأنها حاولت

الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلتت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية .

وتصدر أيضًا ترند "خطيبة هيثم أحمد زكي" بموقع جوجل، وذلك في محاولة من الجمهور لمعرفة من هي خطيبة الراحل .

نستعرض إليكم أبرز المعلومات عن إنجي سلامة، خطيبة الراحل الفنان هيثم أحمد زكي .

- احتفلت إنجي سلامة بخطبتها على هيثم أحمد زكي في 26 يناير 2018،

في حفل عائلي اقتصر على عدد ‏من الأصدقاء والأقارب فقط .

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- خريجة كلية الإعلام، قسم إذاعة وتليفزيون.‏

‏- خاضت العمل في مجال العلاج بالطاقة، والعلاج بالطاقة ينال شهرة واسعة خاصة في بلدان شرق آسيا.‏

‏- حصلت على شهادة من مركز "البرانيك هيلينج" من الفلبين.‏

- نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المهتمين بمجال العلاج بالطاقة.‏

‏- تستخدم صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، لتنشر فيديوهات عن مجال العلاج بالطاقة، كما تقدم دورات تعليمية ‏عن هذا المجال بعيدًا عن السوشيال ميديا.‏

‏وأول فعل قامت به خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد الصدمة المفجعة التي وردت إليها بوفاة الراحل، أغلقت إنجي سلامة جميع حساباتها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي واختفت تمام، ربما بسبب الصدمة التي تعرّضت لها بوفاة خطيبها .‏