استمرار حبس الداعي لـ “مسابقة السيقان” في الكويت.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:16 صباحاً - قررت النيابة العامة في الكويت، امس الخميس، استمرار حبس شاب دعا قبل أيام إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء مقابل جائزة ذهبية لأجمل صورة.

وكان الشاب قد أعلن في المسابقة المثيرة للجدل أنه سيمنح خلخال ذهب باهظ الثمن لأجمل سيقان، مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة.

وأثارت المسابقة حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب واستدعائه والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.

وكان الشاب المتهم قد برر فعله بأنه بغرض التسلية وقد قام بحذف الفيديو من جميع حساباته، إلا أن هذا لم يحول بينه وبين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط مطالبات من النشطاء باتخاذ عقوبات تجاه الفتيات المشاركات في هذه المسابقة.