بعد قبلته المثيرة للجدل لاصالة.. عبد الرحمن بن مساعد: “أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:16 صباحاً - أثار تقبيل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد آل سعود لرأس الفنانة السورية أصالة موجة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية، دفعته لتوضيح الأمر.

وكان ناشطون قد نشروا مقطع فيديو يظهر لحظة تقبيل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد لرأس الفنان السورية أصالة أثناء مشاركتهما معاً في ليلة سهم بالعاصمة السعودية الرياض..

وبعد الجدل الذي أثاره البعض حول قبلة الأمير لرأس الفنانة السورية، غرّد الأمير رداً على فيديو نشره أحد المغردين وأوضح ما حصل.

وأشار الأمير عبد الرحمن بن مساعد إلى إن الفنانة أصالة لها علاقة عائلية قديمة معهم منذ أكثر من 25 عاماً، وهي صديقة لبناته، وهو يعتبرها واحدة منهم.

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وقال :”الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك”.

وأكد الأمير السعودي أن “الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا ما كان فعله علنًا”، مختتماً تغريدته بالقول :”أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه”.

وتشهد المملكة العربية السعودية فعاليات موسم الرياض الذي شهد حضور عدد كبير من أشهر نجوم الوطن العربي بمختلف المجالات.