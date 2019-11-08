شاهدوا.. لحظة تشييع جثمان الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 04:16 صباحاً - لحظة تشييع جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، من مسجد مصطفى محمود بحى المهندسين فى محافظة الجيزة. وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية















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