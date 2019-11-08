تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا صباخ الخميس 7 من شهر نوفمبر.

التقرير أكد أن الوفاة طبيعية جدا، وأن الفنان عاني من أزمة صحية مساء يوم الثلاثاء، حيث أصيب بمغص شديد، وأن الوفاة جاءت نتيجة تناوله جرعة زائدة من عقاقير تقوية العضلات، حيث كان يواظب على الذهاب للجيم خلال الفترة الأخيرة.

وقد ذكر أمن الكومباوند أن الفنان جاء من الجيم، واستعان بالأمن لنقله إلى صيدلية، حيث شعر بإعياء شديد، وألم في معدته، وأعطاه الصيدلي مسكن للألم.

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وكشف أفراد الأمن أن الراحل طلب منهم تركه ليرتاح، وفي اليوم التالي حاولوا الاطمئنان عليه ولكنه لم يجيب، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، وأكدوا عدم الإجابة على الاتصالات، ليبلغوا الشرطة التي أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام.

عزاء هيثم أحمد زكي من المقرر أن يقام السبت 9 نوفمبر، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.