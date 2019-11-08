تعرف على والد أكرم حسني لاعب فريق الزمالك السابق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الخميس، 7 من شهر نوفمبر، والد الفنان أكرم حسني، الكابتن حسني عبدالرحيم، لاعب نادي الزمالك السابق.

أكرم حسني سبق ان نشر صور قديمة لوالده من فترة، حيث كان يلعب في فريق نادي الزمالك في فترة الستينات، وعبر من خلال حسابه الخاص عن فخره الشديد بوالده.

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والد أكرم حسني تعرض لأزمة صحية شديدة منذ فترة وتمنى الفنان فيعيد الأب السابق أن يشفي الله والده الذي تعلم منه الكثير.

صلاة الجنازة على والد أكرم حسني ستقام بعد صلاة الجمعة 8 من شهر نوفمبر، من المسجد الكبير بمدينة الرحاب.

يذكر أن الفنان أكرم حسني، تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل “تيمون وبومبا” والذي يعود من خلاله للعمل مع الفنان أحمد فهمي حلقاته منفصلة متصلة، والعمل اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله من حيث الأبطال المشاركين لهما في العمل، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار، وهناك العديد من الترشيحات، سوف يتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.