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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية نادية لطفي، لجراحة مؤخرًا في العمود الفقري بمستشفى المعادي العسكري، وأجراها لها الطبيب المصري الألماني جوزيف إسكندر.
وتداولت صورة لنادية لطفي من داخل المستشفى برفقة الطبيب بعد الجراحة التي خضعت لها، وكانت نادية لطفي، قد نقلت لغرفة العناية المركزة وظلت بها لمدة 3 ساعات بعدها تم نقلها لغرفة عادية وحالتها الآن مستقرة وفي تحسن، وفقًا لتصريحات رضا فرغلي مساعدة الفنانة.
وكان عدداً من النجوم، قد حرصوا على زيارة نادية لطفي، قبل خضوعها للجراحة وهم الفنانة رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، والإعلامية بوسي شلبي، والنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم.
يذكر أن البروفيسور جوزيف إسكندر، هو طبيب مصري ألماني يأتي لزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.
نادية لطفي، تتواجد منذ أكثر من عامين بالمستشفى بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها قبل فترة ويتم تصوير أغلب اللقاءات معها داخل المستشفى حتى تم تكريمها مؤخرا بنجمة القدس، وقادها لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تقديرا لمسيرتها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لنادية لطفي بعد الجراحة مع الطبيب الألماني.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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