راغب علامة: خطفت «الجوكر» من حماقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه يصعب عليه مغادرة أحد من فريقه ببرنامج The Voice، أو أن يأخذه أحد من أعضاء لجنة التحكيم.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة mbc في كواليس البرنامج: “اللعبة كتير جميلة وبها أخد وعطاء نحن بنزعل وقت القرار ولكن بنرجع بالفريق اللي معنا وبنكون مبسوطين كتير، لأن هذا الفريق الذي سنجابه فيه لحين الوصول إلى The Voice”.

وتابع: “خطفت من حماقي صوت ما عرف يشتغل عليه أنا راح اشتغل على هالصوت أسماء صوت جوكر”.

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يذكر أن الفنان راغب علامة، خطف المتسابقة المصرية أسماء الشريف، وأنقذها من مغادرة البرنامج بعد اختيار محمد حماقي المتسابقة حفيظة فالكو، لتنتقل إلى العروض المباشرة.

مرحلة المواجهة في برنامج The Voice ستنتهي يوم السبت المقبل ومن بعدها تبدأ مرحلة العروض المباشرة في البرنامج والتي ينتج عنها في الحلقات النهائية اختيار The Voice للموسم الخامس.

وتوقعت لجنة تحكيم البرنامج هذا العام أن يكون المتسابق اللبناني ميشيل شلهوب هو The Voice هذا الموسم.