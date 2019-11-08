أنغام تشعل حفلها بمهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام سادس حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

الفنانة المصرية أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، ومنها: “عمرى معاك، حالة خاصة جدا، يا ريتك فاهمنى، بقول نسيانك، ولا دبلت، هدنة، اساميك الكتيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك في أيامى”.

كما قدمت أغاني: “متطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفنى بتكسفنى، بعت لى نظرة، مبحبش، اكتبلك تعهد، عرفها بيا التى طلب منها الحضور أعادتها فاستجابت، حتة ناقصة، هتمناله الخير وسيدى وصالك”.

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يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة أوعبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.