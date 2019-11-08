لطيفة: أمي أول رقيبة على أعمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها بصورة حديثة تجمعها بوالدتها، وهي تقوم بإطلاعها على أحدث أعمالها الفنية.

الفنانة التونسية أكدت أن والدتها تعد أول رقيبة على أعمالها، حيث كتبت: “أول رقابة لازم يعدى عليها أي حاجة جديدة باعملها. بس الحمدالله عجبتها الغنوه والكليب جدااااااا”.

وأضافت: “شوفتو أنا كنت مشغولة بإيه الأيام إلى فاتت؟؟؟؟؟.. أوعدكم بألبوم جديد ومختلف جداااااااا عن كل ما غنيت فى حياتى . استنووووو كليب جديد قريباااااااا #البوم_لطيفه 2019”.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد توعدت مؤخرا كل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أغانيها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أعتقد إن أنا بما إني تعبت في مشواري، وأنتجت ‏كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني”.

وأضافت: “أعلن أني سأتخذ كل الإجراءات ‏القانونية، لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا”.‏

هذا الموقف عرض لطيفة للكثير من الانتقادات، فأوضحت: “ما تستعجلوش أنا لا أقصد إلى يدندن فى بيته ولا فى برنامج”.

وأضافت: “أنا اقصد إلى يعيد توزيع أي أغنية ويغنيها أو يغنيها بشكل رسمى .احنا فى عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية”.