أول ظهور لهازال كايا مع زوجها بعد حادث حريق منزلهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية هازال كايا في أول ظهور لها مع زوجها الفنان والمخج علي التاي بعد حادث اندلاع حريق في منزلهما.

هازال وزوجهما كانا يستمتعان بجلسة «شاي» خاصة على أحد مقاهي منطقة جيهانغير ، في الوقت الذي لفتت فيه الفنانة الأنظار بزيادة وزنها بشكل كبير، حيث كانت ترتدي ملابس كاجول، ابرزت انتفاخ بطنها جراء الحمل، إذ تستعد الفنانة لاستقبال مولودها الأول خلال أسابيع قليلة مقبلة.

يُذكر أن هازال حرصت، طمأنة الجميع على صحتها وصحة جنينها بعد انتشار خبر اندلاع الحريق في منزلها، مؤكدة أنها على ما يرام، لافتة إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق في الوقت المناسب، وتم اخماده بنجاح قبل أن يتمدد، وشددت على أن الحيوانات الأليفة التي ترعاها في المنزل ايضاً على ما يرام ولم يصبها أي أذى.

من ناحية اخرى، كشفت هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، أنها تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».