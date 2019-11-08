أصالة تتعرض لهجوم شديد بسبب تغريدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية أصالة لانتقادات شديدة من جمهورها بعد تغريدة كتبتها، وصفت فيه الموسيقى بأنها “صلاة الروح”.

الفنانة السورية عبرت عن عشقها للموسيقى، بقولها: “الموسيقى هي صلاة روح، تحرّك المشاعر فتجعل للدّمع ‏طعم فرح، وللبسمة طعم شجن”.

أصالة أضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “ترتّب الحزن فتنتشل منّه الألمّ، ‏وتوثّق السّعادة كألبوم صور، تلملم الجراح وتجمع الأحبّه وتفعل سحراً ‏يُحلّي مرّ الحياة”.‏

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جمهور الفنانة السورية هاجموها مؤكدين أنه لا يليق تشبيه الموسيقى بالصلاة التي لها قدسية خاصة، وطالبها البعض بحذف التغريدة.

وكانت الفنانة السورية أصالة قد أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا كبيرًا في ليلة سهم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كبير.

أصالة، تألقت خلال الحفل بإطلالة بيضاء أنيقة خطفت بها قلوب محبيها وبدأت الحفل بتوجيه رسالة شكر خاصة للفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي شاركها في الحفل ووصفته بالصوت الحنون الذي نشأت عليه.

وقدمت أصالة باقة مميزة من أهم أغانيها من ألحان الملحن السعودي سهم، كما غنت للفنان عبدالمجيد عبدالله، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها خلال الحفل.