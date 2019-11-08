ديميت أوزديمير: لن تروني كثيرا الفترة المقبلة.. لماذا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصد عدسات المصورين الفنانة التركية ديميت أوزديمير في أحدث ظهور لها خلال جولة تسوق في المركز التجاري «استينيا بارك».

ولأنها كانت على عجلة من أمرها، طلبت من الصحفيين عدم انتظارها قائل: «لا تنتظروني سأتسوق طويلاً»، إلا أن أحدهم طلب منها الإجابة بشكل سريع حول استعدادها لمسلسلها الجديد «منزلي»، حيث قالت: «سنبدأ التصوير قريباً، سأعمل لفترة طويلة على نحو كثيف، قد لا تروني كثيراً خلال الفترة المقبلة، اليوم فقط وجدت فرصة لأخرج وأكمل نواقصي».

يُذكر أن ديميت تشارك في بطولة مسلسل «منزلي» أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وقصة المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية كتبتها المؤلفة جولسرين بودايشوجلو، صاحبة كتاب«عروس إسطنبول»، والذي تم تحويله لمسلسل يحمل نفس الاسم، ومنه النسخة العربية «عروس بيروت»، والمعروض حاليًا عبر شاشة mbc.

من ناحية أخرى، اصبحت ديميت أوزديمير الوجه الإعلاني الجديد لإحدى ماركات الـ«شامبو» العالمية، خلفاً للنجمة نسليهان أتاغول التي كانت تمثل نفس الماركة لـ4 سنوات، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 3 مليون ليرة تركية، وهو الرقم الذي يمثل 3 أضعاف أجر نسليهان عن نفس الحملة.