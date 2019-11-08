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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» لأول مرة مع زوجها المغني كينان دوغلو بعد فترة طويلة على انطلاق شائعة قوية روجت لوجود خلافات بينهما، ووصولهما لقرار الطلاق.
فعلى الرغم من نفي كينان لخلافه مع زوجته، وتهنئة الأخيرة الرمانسية لزوجها في عيد ميلاده، لم يظهر الزوجان معاً في أي مناسبة أو حتى نزهة جمعتهما منذ أشهر، وهو ما عزز فكرة وجود خلاف بينهما وابتعادهما عن بعض لفترة.
عدسات المصورين نجحت في رصد الزوجين بأول ظهور لهما معاً خلال جولة تسوق جمعتهما في منطقة اجاركنت الراقية بإسطنبول، وكان لافتاً ظهورها بشكل رومانسي، حيث احتضن كل منهما الآخر بشكل خلفي خلال تنقلهما من أحد المقاهي وبين المتاجر.
يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع كينان بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
من ناحية أخرى، تستعد بيرين لتصوير الموسم الثاني من مسلسلها الجديد «الهدية»، والذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix، وتشارك فس بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لبيرين سات مع زوجها بعد أشهر على أنباء انفصالهما.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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