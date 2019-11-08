أول ظهور لبيرين سات مع زوجها بعد أشهر على أنباء انفصالهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» لأول مرة مع زوجها المغني كينان دوغلو بعد فترة طويلة على انطلاق شائعة قوية روجت لوجود خلافات بينهما، ووصولهما لقرار الطلاق.

فعلى الرغم من نفي كينان لخلافه مع زوجته، وتهنئة الأخيرة الرمانسية لزوجها في عيد ميلاده، لم يظهر الزوجان معاً في أي مناسبة أو حتى نزهة جمعتهما منذ أشهر، وهو ما عزز فكرة وجود خلاف بينهما وابتعادهما عن بعض لفترة.

Advertisements

عدسات المصورين نجحت في رصد الزوجين بأول ظهور لهما معاً خلال جولة تسوق جمعتهما في منطقة اجاركنت الراقية بإسطنبول، وكان لافتاً ظهورها بشكل رومانسي، حيث احتضن كل منهما الآخر بشكل خلفي خلال تنقلهما من أحد المقاهي وبين المتاجر.

يُذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع كينان بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، بعدها تزوجا في يوم 29 يوليو من نفس العام في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، تستعد بيرين لتصوير الموسم الثاني من مسلسلها الجديد «الهدية»، والذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix، وتشارك فس بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير، وغيرهم.