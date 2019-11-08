وفاة والد الفنان أكرم حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري أكرم حسني، عن وفاة والده قبل قليل عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”.

وكتب أكرم ناعيا والده عبر تويتر: “أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

ونشر أكرم حسني، أول صورة لوالده مرفقة بالتغريدة والتي حصدت على العديد من التعليقات التي تمنت لوالده الرحمة والمغفرة.

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يذكر أن الفنان أكرم حسني، تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل “تيمون وبومبا” والذي يعود من خلاله للعمل مع الفنان أحمد فهمي حلقاته منفصلة متصلة، والعمل اجتماعي كوميدي، ويتكتم صناعه على الإفصاح عن تفاصيله من حيث الأبطال المشاركين لهما في العمل، وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار، وهناك العديد من الترشيحات، سوف يتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال أكرم حسني الدرامية في رمضان قبل الماضي، من خلال مسلسل “الوصية” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه بجانب الفنان أحمد أمين، كما قدم مؤخرًا فيلم “البدلة” مع الفنان تامر حسني وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.