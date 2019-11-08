الوسط الفني يعيش حالة صدمة وذهول عقب رحيل الفنان هيثم زكي

الجمعة 8 نوفمبر 2019

عبر العديد من الفنانين المصريين والعرب عن صدمتهم القوية وحزنهم الشديد عقب الرحيل المفاجئ والمبكر للفنان الشاب هيثم زكي نجل النجم الراحل أحمد زكي.



وكان هيثم زكي قد فارق الحياة أمس الخميس عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعلى الفور نعاه عدد من الفنانين منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وكان رجل الأعمال رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل من والدته الفنانة هالة فؤاد، قد أكد حضوره من لندن لتلقي العزاء في أخيه، وأشار إلى أنه كان يتمنى أن تؤجل الجنازة ليتمكن من الحضور إلى القاهرة والمشاركة في تشييع جثمان شقيقه.

وقال رامي في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إنه لم يكن على قطيعة مع هيثم، بل كان دائم الاتصال به والاطمئنان على صحته من وقتٍ لآخر، مؤكدًا أنه سيسعى جاهدًا للوصول إلى القاهرة، بشأن حضور مراسم العزاء، غدا السبت.

من جانبها، نشرت الفنانة، رباب إبراهيم، منشورا على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بشأن آخر حوار دار بينها وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي عبر فيه عن آخر أمنياته.

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وكتبت رباب في منشورها أن هيثم قال لها إنه سيتزوج قريبا، سائلا إياها ماذ ستفعل له في حفل زفافه، مضيفا: "ستقفين مع أخيك في فرحه".

وكشفت رباب عما ورد في حديثها الأخير مع هيثم الذي أخبرها بحبه الشديد لخطيبته ومدى تحملها للصعاب معه، وعبر عن رغبته الشديدة في أن يغني الفنان عمرو دياب في حفل زفافه.

"شهم كأبيه"

وكتبت الممثلة التونسية درة على تويتر "لا أكاد أصدق رحيلك المبكر.. وجع قلب.. الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة.. وتكون في مكان أرحم وأحسن.. ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد".

كما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على تويتر "أنا ماكنتش أعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس إن حظه قليل في الدنيا، وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده، حتى في الفن كان بيوجعني أوي إحساسه لما يشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو، وكنت حاسس إنه اتظلم ونجوميته أتأخرت".

من جانبها عبرت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد وصدمتها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: " متضايقة لعدم تواجدي وأنا حاليا في أميركا ولن أتمكن أيضا من العودة لحضور العزاء، أتذكر من اللحظات الصعبة لما أحمد زكي دخل في غيبوية قلت لهيثم أقعد تحدث معه وحدث بالفعل، وخرج من عنده وقال لي والدي حضني وهو في الغيبوبة وبكى بشدة، وهيثم متربي وحظه كان قليل في كل حاجة".

وتابعت: "أحمد زكي كان إنسانا رائعا وقويا وشهما وهيثم ورث هذا منه".