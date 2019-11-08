الأمير عبد الرحمن بن مساعد يوضح سبب تقبيله لرأس الفنانة أصالة

الجمعة 8 نوفمبر 2019

ردّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود على الجدل الذي دار بين المغردين على تويتر نتيجة قيامه بتقبيل رأس الفنانة أصالة نصري.



ونشر مغردون عبر تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة تقبيل الأمير عبد الرحمن بن مساعد لرأس أصالة أثناء مشاركتهما معاً في ليلة سهم بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح الأمير عبد الرحمن أن الفنانة أصالة لها علاقة عائلية قديمة معهم منذ أكثر من 25 عاماً، وهي صديقة لبناته، لذلك يعتبرها واحدة منهم.

وقال:" الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك”.

وأكد الأمير أن "الموضوع لا يتعدى ذلك وإلا ما كان فعله علنًا"، مختتماً تغريدته بالقول :"أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

وتشهد السعودية فعاليات موسم الرياض بحضور عدد كبير من أشهر نجوم الوطن العربي بمختلف المجالات، حيث تضمنت الفعاليات فكرة هي الأولى من نوعها تجمّع فيها عدد كبير من النجوم ليؤدوا أغنيات تخص ملحن واحد فقط، هو الملحن السعودي سهم.

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وسهم هو اللقب الفني للأمير السعودي أحمد بن سلطان بن عبد العزيز والذي امتهن الفن بدافع الحب والإبداع.

وكانت الفنانة أصالة قد وصلت إلى العاصمة السعودية قبل أيام قليلة استجابة لدعوة رسمية تم تقديمها لها من أجل المشاركة في فعاليات موسم الرياض إلى جانب العشرات من أشهر النجوم العرب، مثل محمد عبده وأحلام، ونانسي عجرم، وغيرهم من الفنانين المشاهير الخليجيين والمصريين والعرب بشكلٍ عام.

من جهته فاجأ الفنان عبدالمجيد عبدالله، جمهوره في "ليلة سهم" بتواجده عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس، معتذرًا عن عدم قدرته على الحضور شخصيًا.

وقدّم عبد المجيد الشّكر والامتنان للموسيقار السّعوديّ سهم وأشاد بأعماله وفنّه، فيما بدا الأخير متأثرًا وسعيدًا بحضور عبد المجيد وكلامه.

وعبّر عبد المجيد عبد الله عن سعادته بهذه المشاركة كما وجّه الشّكر للفنانة أصالة، بكلمات رقيقة مادحة؛ قائلًا: "تحية للعزيزة والغالية حبيبة قلبي، أصالة هالإنسانة التي أعجز أيش أقول عنها فنانة عظيمة وتستاهل الحب والتقدير"، وتسبّبت كلماته في بكاء أصالة التي تواجدت في المقصورة الرّئيسيّة للقاعة.