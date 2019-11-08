متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ المخرج طارق العريان على الشائعات الأخيرة التي تردّدت عن طلاقه من الفنّانة أصالة. وقال العريان عبر “عرب وود”: “على مدار السنين منسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي”. وكانت ردّت أصالة على هذه الشائعات فنشرت صورة لها بصحبة العريان، وعلّقت: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر”.

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق العريان ينهي أخبار طلاقه وأصالة: “لا أسمح بتداول علاقتنا الشخصية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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