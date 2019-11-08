كيم كارداشيان: أتّبع حيلة جديدة لأختفي عن عيون الطامعين بي

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عن أنها أصبحت تعتمد حيلة ذكية من أجل الاختفاء عن أعين الطامعين فيها.

وقالت خلال مشاركتها في مؤتمر “Times Dealbook” بمدينة نيويورك الأميركية إنها أصبحت تتبع طريقة جديدة مع صورها وفيديوهاتها على تطبيق “إنستجرام”، وهي أنها تنشرها بعد أن تغادر موقعها بنصف ساعة، وذلك بعد تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس قبل 3 أعوام، بحسب موقع فضائية “إي!” الأميركية.

وتحدثت قائلة: “لقد تعلمت من تجربة سيئة مررت بها، عندما تمت سرقتي، هي أن الناس كانوا يعرفون كل تحركاتي، وكانوا يعرفون ممتلكاتي، وتمكنوا من تحديد موقعي، وما أقوم به، وهذا تسبب في تغييري لطبيعة الأشياء التي أقوم بمشاركتها على “إنستغرام”.

وأردفت كارداشيان: “ما زلت أرغب في أن يشعر الناس أنهم ماضون معي في رحلتي الشخصية، لكنني قد أقوم بتصوير شيء ما، ثم أنشره بعد 30 دقيقة من مغادرتي، للحفاظ على المزيد من خصوصيتي”.