والدة أنغام تحبس دموعها متأثرة في حفلة ابنتها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلة في دار الأوبرا المصرية في القاهرة. وكان لافتاً الفيديو القصير المرفق الذي نشرته الممثلة زينة رضا التي حضرت الحفلة وكانت تجلس بجانب والدة أنغام في الصف الأوّل.

وظهرت أنغام في الفيديو وهي تؤدي إحدى أغنياتها خلال الحفلة التي أقيمت ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربية”. ولاحظ الكثير من المتابعين أن والدة أنغام التي تظهر في الفيديو، تشعر بالتأثر الشديد وأنها تحاول حبس دموعها.

وبعدما نشرت زينة الفيديو المرفق عبر حسابها على “إنستجرام”، أرفقته بتعليق مؤثر، فكتبت: “عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها إحساس غريب. وأنا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها. الأم فرحانة بنجاح ابنتها. والدة أنغام في حفلة أنغام دار الأوبرا المصرية”.

وأضافت: “أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا إحساس حلو أوي. شكراً أنغام كنتِ أكتر من رائعة. ربنا يحفظها ويحفظ أمي وأمهاتكم جميعاً”.