رسالة مؤثرة لـ مكسيم خليل من زوجته في عيده

متابعة بتجــــــــــرد: إحتفلت الممثلة السورية سوسن أرشيد بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري مكسيم خليل الذي يبلغ الـ 41 من عمره ويوافق عيد ميلاده في 7 تشرين الثاني الجاري.
وعايدت أرشيد زوجها خليل متوجّهة إليه بأجمل الكلمات وأصدقها. وكتبت له هذه الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “من 15 سنة تعرّفت على شب عيونو مليانة أمل وحب وطموح وانسانيّة وشجاعة”.
وأكملت قائلة: “حبيتو وحبّيت عيونو واتجوزنا على أمل إنّو يطلع يلي شفتو مظبوط. مرّوا السنين وكل سنة بشوف فيك اشيا أحلى وأجمل من يلي شفتهون بأول مرّة وبحبك أكتر من السنة يلي قبلها. سنة حلوة يا حبيبي والحياة تحمللك أماني حلوة عقد نيتك ودفا قلبك”.
والجدير بالذكر أن خليل من مواليد العام 1978، ولديه ثلاثة أبناء.
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