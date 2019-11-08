بعد انفصالها عن والد ابنتها.. هل تعيش كايلي جنير قصة حب مع دريك؟

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت في الآونة الأخيرة، معلومات كثيرة تُفيد بوجود علاقة غرامية بين نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والمغني الكندي دريك، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على انفصالها عن والد ابنتها.

وقد رصدت عدسات الكاميرات، حضور المليارديرة الشابة عيد ميلاد دريك الـ33 يوم الأربعاء الماضي، كما عادت كايلي وحضرت حفل الهالوين في منزله بمدينة لوس أنجلوس في غرب هوليوود في اليوم التالي.

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فقد أمضت كايلي جينر البالغة من العمر 22 عامًا معظم وقتها الى جانب دريك وأصدقائه، كما غنَّت ورقصت معهم.

وفي سياق متّصل، أفادت صديقة قريبة من كايلي جينر، ومغني الراب دريك لموقع People، أنهما يمضيان وقتهما “بشكل رومانسي” منذ انفصال جينر عن ترافيس وسكوت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.