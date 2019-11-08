ميريام فارس تشارك في مسيرة “قرع الطناجر”: لبنان ينتفض

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية ميريام فارس دعمها للحراك الشعبي في لبنان، إلى جانب الثوار في ساحات الإنتفاض.

وشاركت ميريام في مسيرة “قرع الطناجر” بوجه الفساد، ونشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من المسيرة التي جمعت عدد كبير من النساء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت ميريام فارس في تعليقها على أحد الفيديوهات: “أنا كتير فخورة بكل إمرأة عم بتشارك بثورة وطني لبنان.. ١٩١٥ أول مره تُقرع الطناجر في لبنان بسبب المجاعة.. ٢٠١٩ ثاني مره تُقرع الطناجر في لبنان بسبب الفساد”.

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وكتبت في تعليقها على فيديو آخر: “كمية الطاقة الإيجابية اللي أخدتها من وجودي اليوم بين الثوار، بتخليني إدعي كل حدا ما شارك بالتظاهرات ينزل عالساحات ويشارك بصنع لبنان أفضل”.

وأرفقت ميريام منشوراتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بشعار الثورة في لبنان “لبنان ينتفض”.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس شاركت بثورة الشعب في لبنان، ورافقها زوجها رجل الأعمال اللبناني داني متري وابنهما الوحيد جايدن.