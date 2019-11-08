بحلة جديدة.. كارول سماحة تُغني النشيد الوطني اللبناني

متابعة بتجــــــــــرد: تحيّةً للمرأة اللبنانية صانعة التغيير والشريكة في النضال، ودعوةً لتكريس مفهوم المساواة في جوهر الوعي وجذوره.أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة النشيد الوطني اللبناني بحلة جديدة، وقد أضيفت كلمة “للنساء” إلى جملة “منبت للنساء والرجال”.

وعرض النشيد الوطني بصوت كارول وبحلته الجديدة في افتتاحية حلقة الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر من برنامج “صار الوقت” الذي يقدّمه الإعلامي اللبناني مارسيل غانم عبر شاشة “ام تي في”، ضمن مبادرة “نهارُكِ”، الإصدار الخاص الذي طرحته “النهار” قبل أسبوع في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر.

كارول غنت النشيد الوطني اللبناني بحلته الجديدة لترسيخ مشاركة المرأة في ساحات الإنتفاض، مواطنةً تدافع بكل شجاعة عن الحاضر والمستقبل والمساواة والحرية والقانون والمواطنة وغيرها من القيم الوطنية والحضارية.

ولاقى النشيد ترحيبًا وتفاعلًا كبيرًا من اللبنانيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدّر مقطع الفيديو الذي نشرته كارول قائمة الأكثر تداولًا في لبنان.