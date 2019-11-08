تحديد موعد الإعلان عن سبب وفاة هيثم أحمد زكي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين المصريين، أيمن حسان، أنه تم الحصول على عينات من جثمان الفنان هيثم أحمد زمي وإرسالها إلى المعامل الطبية والكيماوية لتحليلها.

وأضاف حسان أنه سيتم تسليم التقرير النهائي للنيابة العامة لتحديد إن كانت الوفاة طبيعية لأسباب مرضية أو بسبب مواد كيميائية، بعد ظهور نتائج التحليلات خلال 10 أيام.

وبين أن المصلحة استقبلت جثمان هيثم أحمد زكى بقرار من النيابة العامة بتشريح الجثمان وبعد أخذ الإجراءات اللازمة للتشريح من تصوير الجثة وفحصها ظاهريا اتضح عدم وجود إصابات ظاهرية، ثم تم التشريح وأخذ مجموعة من العينات، مشيرًا إلى أن الأطباء الشرعيين استغرقوا مدة ساعة ونصف فى تشريح الجثمان.

من جهته؛ قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن وفاته الفنان هيثم كانت طبيعية وليست وراءها أسباب جنائية كما يردد البعض، لافتًا إلى أنه فارق الحياة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، مؤكداً في نفس الوقت أنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات في صالة اللياقة البدنية قبل ساعات من وفاته.

وأوضح زكي في تصريحات تلفزيونية أن الفنان الراحل أصيب بالإعياء والإرهاق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه خلال فترة وجوده في النادي، مشيرًا إلى أن الشباب في سنه يعتادون تناول العقاقير والمقويات المرتبطة بالرياضة، ظناً منهم أنها تفيدهم في بناء العضلات.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأشخاص قد أصيبوا بهبوط في الدورة الدموية بسبب مقويات العضلات.

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يذكر أنه تم تشييع الفنان إلى مثواه الأخير في جنازة حاشدة خرجت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة عصر الخميس، وسط حضور لافت للنجوم، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ونهال عنبر، ومحمد هنيدي، ووفاء عامر، ودلال عبدالعزيز وغيرهم.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل، في الدراما، خلال شهر رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، أما في السينما فقد كان أحد أبطال فيلم "الكنز"، مع الفنان محمد رمضان.