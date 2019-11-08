شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى عن "جوازة مرتاحة" : مزعلتش من منة فضالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ريم البارودي عن سعادتها البالغة بعد مشاركتها في بطولة مسرحية "جوازة مرتاحة" مع الفنان أحمد صفوت، موضحة فى تصريحها لـ"الخليج 365"، أنها لم تشغل بالها بما ردده البعض حول أن منة فضالي كانت المرشحة الأولي لدور البطولة خلال أحداث المسرحية، وأن وجودها فى المسرحية جاء بعد اعتذار منة.

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ريم البارودي

وأضافت أن هذا الأمر لا يزعجها نهائياً بتأكيدها علي أن أي شخص يعمل داخل الوسط الفني يعلم أن هذا الأمر عادي تماماً ويحصل للجميع، وقالت: "ده أمر طبيعي وأنا مثلاً بكون مرشحة لأدوار واعتذر عنها ثم يقوم فنانون آخرون بالعمل عليها، وهذا الأمر لا ينتقص منهم أو مني"، كما أكدت ريم أنها تكن كل الود لـ منة، ووصفتها بأنها واحدة من صديقاتها المقربين.



ريم البارودي

على جانب آخر يعد آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" التي لعبت فيه شخصية مروة ضمن أحداث المسلسل، وقد تم تكريمها في دولة الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري علي دورها ضمن أحداث المسلسل، كما أنها تستعد حالياً من أجل استئناف عروض مسرحية "جوازة مرتاحة" المقرر استئنافها في ديسمبر المقبل.