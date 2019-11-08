شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تبدى رأيها فى غطاء الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت الفنانة حلا شيحة عن رأيها حول الحجاب وذلك على خاصية "ستورى" إنستجرام، وأكدت أنها تحترم كل امرأة محجبة وأنها ليست ضد الحجاب بل ضد الشتائم والتجريح.

ونفت حلا شيحة ما نسب إليها من تصريحات مفادها أن الحجاب ليس فريضة، قائلة: "أنا لم أقل أن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللى بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب وده لا يصح".

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وأضافت شيحة: "هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسة بتفكر تلبسه ومش قادرة ودى حالات موجودة فى مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا يعلمه إلا الله".

كانت الفنانة حلا شيحة قد خلعت الحجاب فى أغسطس من العام الماضى 2018 ، لتعود إلى التمثيل مجددا، فى خبر فاجئت به الجمهور بعد اختفاء دام لسنوات طويلة.