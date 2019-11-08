شكرا لقرائتكم خبر عن الكاجوال الأقرب إلى قلبها.. شاهد دوا ليبا أثناء ذهابها لـBBC Radio studios والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية دوا ليبا أنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن الإطلالات التي تخطف أنظار المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم .

التقطت عدسات مصوري البابارتزى " عدة صور لدوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عام ) و ذلك خلال توجهها الي BBC Radio Studios في لندن ، فكانت إطلالة ليبا الكالجوال المميزة تتسم بالبساطة ، فكانت ترتدي بنطلون جينز و بلوفر قصير باللون الفوشيا و هو واحد من أبرز تصميمات دار ازياء " GCDS " ووصل سعره إلى 410 جنيهات استرليني .

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حرصت النجمة الشابة على التقاط عدد من الصور التذكارية مع محبيها و معجبيها الذين كانوا في انتظارها خارج الستوديو ، كما قامت ليبا بالتوقيع علي عدد من " اوتوجرافات " محبيها .