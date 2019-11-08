شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينعى هيثم أحمد زكى عبر "فيس بوك": فى رعاية الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد رمضان عن حزنه، لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشر رمضان، صورة للراحل هيثم أحمد زكى، عبر حسابه على "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :" انا لله وانا إليه راجعون .. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته هيثم احمد زكي في رعاية الرحمن .. أسألكم الفاتحة".





وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان.

وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.