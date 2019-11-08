شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى: هيثم مات وحيدا لأن اللى خدوه فى حضنهم لما أبوه مات اختفوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المخرج مجدى الهوارى، الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى توفى فى الساعات الأولى من فجر اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتب مجدى الهوراى، عبر حسابه على انستجرام قائلا: "هيثم احمد ذكي عاش ومات وحيد عرفت بس دلوقتي. حكمة ربنا انه يموت صغير علشان يروح لاهله ! لانه لوحده في الدنيا ! لان مفيش حد يستلمه لان كل اللي خدوه في حضنهم لما ابوه مات اختفوا من حياته رغم انه وصاهم عليه وعمل حاجات وضحي بحياته في اخر فيلم علشان هيثم ومش عايز أقول اسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقي وعلشان كده كمان معني الدعاء للميت اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.