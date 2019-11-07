فيديو نادر.. هيثم أحمد زكي في جنازة والده في 2005

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - من نفس المسجد الذي شيعت فيه جنازة الراحل أحمد زكي في 2005، يشيع جثمان ابنه هيثم في 2019. انتشر عبر مواقع التواص الاجتماعي فيديو لهيثم أحمد زكي أثناء تواجده في جنازة والده والحزن يعلو وجهه، شاهد الدقيقة 11.

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