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شاهدوا.. فيفي عبده فنانة مؤثرة وشخصية لافتة تخطف الأنظار بجلسة تصوير لصالح “فوغ” العربية

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كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - https://cdn.vidyomani.com/c/0/8/8/0bqolxxwi2w1/index.htmlخضعت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ لجلسة تصوير لا تشبه أياً من الجلسات السابقة وذلك لصالح مجلة فوغ النسخة العربية وظهرت على عدد هذا الشهر منها وذلك كونها فنانة مؤثرة وشخصية لافتة.fifi abdou vogue

fifi abdou vogue


فيفي عبده ظهرت بماكياج بسيط والصور بيّنتها على طبيعتها قدر الإمكان حيث يمكننا ملاحظة علامات الزمن الذي تتركه على وجهه والتجاعيد الصغيرة كما تم تصويرها بطريقة أنيقة وكلاسيكية .fifi abdou vogue

fifi abdou vogue


وكشفت فيفي عبده في مقابلتها مع المجلة عن جوانب مأساوية لفّتها وأهمها المعاناة التي عاشتها والتي لم يعتد الجمهور على رؤيتها بل اعتمدت الضحكة كي تخفي آلامها وتنقل البهجة والضحكة فقط إلى محبيها.fifi abdou vogue

fifi abdou vogue

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وفي حديثها للمجلة قالت إن سرّ العلاقة بين فيفي وجمهورها قائم على صدقها في تعاملها معه. إنها تدرك أنها كفيفي عبدو لا تؤثر على الجمهور، إنما تؤمن أنها اكتسبت بتعاملها الحقيقي والمقرب من الناس محبته الخالصة التي لا إكراه فيها.fifi abdou vogue

fifi abdou vogue

هي فخورةبمراحل حياتها التي صنعت منها فيفي وهي إن ندمت على شيء فإنها تندم على خمس سنوات رمت في خلالها نفسها بين براثن الحزن واليأس بعيداً عن الرقص وتتمنى أن تعود بها الأيام لتتصرف بطريقة مغايرة. ماذا تتمنى؟ تتمنى دوام الصحة والسترة والعمر المديد، تطلب من الله أن يديم عليها محبة الناس بها كراقصة وكإنسانة لم ترتدي يوماً الأقنعة ولم تتخلى عن طبيعتها، وإلى أن يشاء الله “خمسة مواه” للمحبين، و”خمسة مواه” للمبغضين.fifi abdou vogue

fifi abdou vogue


وظهرت فيفي فى الصور بإطلالة مختلفة تمامًا عن شخصيتها وأسلوبها فى التصوير، وبدت أنيقة فى إطلالة كلاسكية بسيطة وبمكياج بسيط، نالت الصور إعجاب العديدن من متابعيها الذين رأوها بصورة مختلفة كما لم يروها من قبل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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