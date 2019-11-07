شاهدوا أولى المشاهد من مسلسل اسيل عمران الجديد

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - أطلقت شركتا “غولدن لاين” و”اي سي ميديا” البرومو الرسمي لـ”إجازة”، من بطولة فنانين اسيل عمران وتركي اليوسف وأحمد شعيب ومروى محمد وإلهام علي، ونخبة من نجوم الفن الخليجي، في عمل درامي من 10 حلقات من تأليف سلام كسيري وإخراج محمد لطفي.

وكشف الفيديو الترويجي المنشور عبر صفحة “غولدن لاين” الرسمية على “انستغرام” أحداثاً مشوقة في علاقة عاطفية تشتعل على نار الشك في صراع مع اليقين.

وعلى الأرجح ان تشكل “اجازة” أحد اجزاء مسلسل “وله” المؤلف من 3 عشاريات، من بينها “هوس” من بطولة الفنانين عابد فهد وهبة طوجي، ومن تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي.

يذكر ان الشركتين تتعاونان أيضاً في انتاج مسلسل “صقار” قيد التصوير حالياً، من تأليف وسيناريو وحوار دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس، وبطولة ترسانة من النجوم السوريين والأردنيين، على رأسهم الفنان القدير رشيد عسّاف.