بفيديو جريء.. ويل سميث يكشف عن مؤخرته للحصول على 50 مليون متابع

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - فاجأ النجم الأميركي ​ويل سميث​ متابعيه بفيديو غريب وجريء لم يسبق أن نشر سميث شيئا مشابهاً له معرضا تفاصيل حياته الشخصية.



وشارك ويل سميث متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الخاص كشف فيه عن تفاصيل زيارته لعيادة الطبيب من أجل إجراء فحص تنظير القولون، وعلّق ممازحاً أنه : “لا يمكنك الوصول إلى 50 مليون متابع من دون أن تكشف عن مؤخرتك، لذا أتواجد هنا لإجراء تنظير القولون للوصول إلى هدفي”.

ويظهر سميث وهو يدور في أرجاء العيادة، بملابس المستشفى المؤلفة من جوارب وروب مفتوح من الخلف للكشف عن مؤخرته، بعدها يستعد للفحص مُرتديًا ملابس المرضى، ثم يدير كاميرته إلى الوراء لاستعراض مؤخرته العارية.

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