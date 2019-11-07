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كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - فاجأ النجم الأميركي ويل سميث متابعيه بفيديو غريب وجريء لم يسبق أن نشر سميث شيئا مشابهاً له معرضا تفاصيل حياته الشخصية.
وشارك ويل سميث متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الخاص كشف فيه عن تفاصيل زيارته لعيادة الطبيب من أجل إجراء فحص تنظير القولون، وعلّق ممازحاً أنه : “لا يمكنك الوصول إلى 50 مليون متابع من دون أن تكشف عن مؤخرتك، لذا أتواجد هنا لإجراء تنظير القولون للوصول إلى هدفي”.
ويظهر سميث وهو يدور في أرجاء العيادة، بملابس المستشفى المؤلفة من جوارب وروب مفتوح من الخلف للكشف عن مؤخرته، بعدها يستعد للفحص مُرتديًا ملابس المرضى، ثم يدير كاميرته إلى الوراء لاستعراض مؤخرته العارية.
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو جريء.. ويل سميث يكشف عن مؤخرته للحصول على 50 مليون متابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.