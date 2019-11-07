شاهدوا.. هيثم زكي يتحدث عن آلام الوحدة بعد وفاة والده و والدته

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - أعُلن عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، صباح اليوم الخميس في منزله، آثر هبوط حاد بالدورة الدموية.
في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “بوضوح” على قناة الحياة، تحدث هيثم زكي عن معاناته مع مشاعر الوحدة بعد وفاة والده ثم خاله ومن قبلهما والدته وجده وجدته.
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