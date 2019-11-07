كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - تفاجأت النجمة السورية أصالة بموقف مؤثر من شقيقها ومدير أعمالها “أنس نصري”، حيث قام بمسح جبينها من العرق أمام الكاميرات خلال تسجيلها لقاء تليفزيوني بعد حفلها في “موسم الرياض”.
وردت أصالة على شقيقها بتقبيل يده، وقالت له: “يسلم إيدك يا روحي.. شايفين الاخوات شو حلوين.. تقبرنى أخي الاخ سند وحبيبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف مؤثر.. شقيق أصالة يمسح عرقها والأخيرة تقبل يده! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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