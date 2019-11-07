شاهدوا.. محمد رمضان برسالة مؤثرة للشعب المغربي

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - عبّر الفنان المصري ​محمد رمضان​ لمحبته للجمهور ​المغرب​ي ويشاركهم يومياته عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر الصور والفيديوهات.

شارك رمضان متابعيه مقطع فيديو سجل من خلاله الأنشطة التي قام بها أثناء زيارته الأخيرة للمغرب، احتفالاً بالذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء.



وعلق على الفيديو قائلاً: “شكراً جلالة الملك محمد السادس، على دعوتنا الغالية لمشاركة الشعب المغربي الحبيب هذا العيد المسيرة الخضراء اللهم ديم الحُب والود بين شعوبنا جميعاً”.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنيته الجديدة “السلطان” صورها في المغرب، من إخراج ‏حسام الحسيني في خامس تعاون بينه وبين رمضان‎.