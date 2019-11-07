شاهدوا.. سعد الصغير يشعل حفل غنائي في الرياض

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - أشعل المطرب الشعبي المصري ، سعد الصغير ، سهرة غنائية بمطعم المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض ، الذي تنظمه هيئة الترفيه .

وأدى الصغير ، خلال السهرة عدد من الأغاني الشعبية والطربية من بينها “اركب الحنطور” ، وأغنية أنت عمري لأم كلثوم ، بالإضافة إلى وصلات الرقص على الإيقاع برفقة فرقته .

من جهة أخرى تناول المغردون ، الحفل بطريقة طريفة ، حيث علقت إحدى المغردات على الفيديو بقولها : ” مطعم المحروسة بالبوليفارد الرياض صار السلطانة بالقاهرة بس الفرق السلطانة أرخص” .