شاهدوا.. سعد الصغير يشعل حفل غنائي في الرياض

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - أشعل المطرب الشعبي المصري ، سعد الصغير ، سهرة غنائية بمطعم المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض ، الذي تنظمه هيئة الترفيه .
وأدى الصغير ، خلال السهرة عدد من الأغاني الشعبية والطربية من بينها “اركب الحنطور” ، وأغنية أنت عمري لأم كلثوم ، بالإضافة إلى وصلات الرقص على الإيقاع برفقة فرقته .
من جهة أخرى تناول المغردون ، الحفل بطريقة طريفة ، حيث علقت إحدى المغردات على الفيديو بقولها : ” مطعم المحروسة بالبوليفارد الرياض صار السلطانة بالقاهرة بس الفرق السلطانة أرخص” .
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