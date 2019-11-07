شاهدوا.. التحقيقات تكشف سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عقب تشريح الجثمان

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 11:50 مساءً - كشفت مصادر أمنية وقضائية مصرية ، اليوم الخميس، مفاجأة عن أسباب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، والعثور على جثته داخل منزله.

ووفقا لما نشرته صحيفة ” المصري اليوم ” فقد كشفت المصادر أن التقرير المبدئى للطب الشرعى الصادر عقب تشريح الجثمان أفاد بأن الوفاة طبيعية، وأشارت إلى أن الفنان الراحل عانى متاعب صحية مساء الثلاثاء الماضى، ونقله أفراد الأمن العاملين بالكمبوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.

وكشفت التحقيقات مفاجأة بشأن إصابته ب “المغص والتقلصات “كانت نتيجة تناوله للعقاقير ومقويات للعضلات، وأنه يوم إصابته بالإعياء كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه.